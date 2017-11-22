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22 Kasım 2017 19:08

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kredi notu tartışması

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, İzmir’in kredi derecelendirme kuruluşları tarafından aldığı notlarla ilgili, “Kıstas, parayla alınan notlar değil İzmirlinin notudur” deyince mecliste tartışma çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kredi notu tartışması

22 Kasım 2017 19:08


İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 5. birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan başkanlığında gerçekleşti. Oturumun dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, derecelendirme kuruluşlarının İzmir’le ilgili kredi notları hakkında konuştu. Doğan, “Belediyemiz bu notları alabilmek için bu kurumlarla imzalanan sözleşme karşılığında alınan hizmetler için para ödeniyor. Bu yıl 220 bin lira para ödenmiş. Dağıtılan bütçe kitapçıklarında 2018’le ilgili kurumlara 330 bin lira para ödeyeceğimizi görüyoruz. Yani 10 yılda harcanan 1 milyon 300 bin liralık bir harcama söz konusu. Alınan notlar elbet İzmir’in gururu fakat bir diğer boyuta baktığımızda alınan notlar yetmiyor. Notların dışında bambaşka gerçek var. Kredi notu başka sokakların gerçeği başka. İzmirlinin verdiği notlar önemli” dedi.


Doğan’ın kentle ilgili eleştirileri sonrasında, Aydoğan bundan sonra dilek ve temenniler bölümünde söz alan kişilere belli bir süre vereceğini söyledi. Bunun üzerine Doğan, "Bana talimat veremezsiniz. Ben grup başkan vekiliyim" dedi. Aydoğan ise,"4 milyonluk bir kenti yönetiyoruz biz. Ne demek istiyorsun, biz o paraları verdik diye mi kredi notundan AA aldık? Başkaları neden AA alamadı?” diye sordu. Doğan ve Aydoğan arasında tartışma yaşarken, CHP’li grup da Doğan’a tepki gösterdi. Doğan bunun üzerine “Kıstas, parayla alınan notlar değil İzmirlinin notudur. Vatandaşı memnun edin, kredi notu çok önemli değil” diye konuştu. Meclisin 6. oturumu cuma günü gerçekleştirilecek.




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