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12 Haziran 2018 13:34

İzmir-Foça gemi seferleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğünün, İzmir-Foça gemi seferleri bayramın ikinci günü başlıyor.

İzmir-Foça gemi seferleri başlıyor

12 Haziran 2018 13:34


Deniz ulaşımında yeni gemilerle birlikte hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk dönemini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününden itibaren (16 Haziran Cumartesi) 2018 Yaz sezonunu açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz yolculuğunu sevenler ve güzel bir tatil yapmak isteyenler için rotasını çevirdiği Foça seferleri, 10 Eylül’e dek sürecek.


Cumartesi ve Pazar günleri sabah 08.25’de Karşıyaka’dan kalkacak İZDENİZ gemileri, Konak İskelesinden de yolcu alıp önce Foça’ya, oradan Mordoğan’a geçecek. Dönüş yapacak tatilciler için saat 18.40’da Mordoğan’dan hareket edecek olan gemiler, Foça’ya 19.20’de uğrayacak. Gemiler saat 20.50’de Konak, 21.05’de ise Karşıyaka iskelesine yanaşacak.


Foça’ya keyifli bir deniz yolculuğu yapmak isteyenler tam bilet için 14 TL, öğretmen için 12 TL, öğrenci için de 10 TL ücret ödeyecek.




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