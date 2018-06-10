İzmir merkezli 4 ilde hava destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen iki ayrı suç örgütüne yönelik İzmir merkezli, Aydın, Hatay, Diyarbakır olmak üzere 4 il 9 mahallede hava destekli eş zamanlı ve planlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Özel Harekat unsurları ve iki narkotik dedektör köpeği ile 110 ekipten oluşan toplam 250 polis görevlendirildi. Yapılan operasyon sonucunda 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Planlı operasyon kapsamında; meşe diye tabir edilen satışa hazır hale getirilmiş bin 600 adet şeffaf poşet ve kağıtlar içerisinde çeşitli uyuşturucu madde, 570 gram esrar maddesi, bir adet ruhsatsız tabanca, iki adet ruhsatsız tüfek, 25 adet fişek, bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 795 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, yapılacak adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Öte yandan örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütleri ile bağlantılı 17 şahıs değişik tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanarak tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, gençleri ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespit edilerek uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla artarak devam ettiği bildirildi.