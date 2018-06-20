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20 Haziran 2018 15:43

İzmir şehidini uğurladı

Şırnak’ta PKK’lı hainler tarafından kurulan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Çağatay Necati Dinç, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir şehidini uğurladı

20 Haziran 2018 15:43

Şehit askeri ebediyete uğurlamak için binlerce Torbalılı tören alanında hazır bulundu.


Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından arama tarama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sırada patlayıcının infilak etmesi sonucu 20 yaşındaki Yazıbaşılı Çağatay Necati Dinç önceki gün vatani görevini yaptığı Şırnak’ta şehit oldu. Şırnak’ta yapılan askeri törenin ardından şehit Dinç’in naaşı Torbalı’ya gönderildi. Dinç’in cenazesi Yazıbaşı Meydanı’nda düzenlenen törenle uğurlandı.



Binler katıldı


Şehit Çağatay Necati Dinç’i son yolculuğuna uğurlamaya binlerce vatandaş katıldı. Törende ailenin feryatları yürekleri dağladı. Cenaze törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Milletvekili Atilla Kaya, CHP milletvekilleri Musa Çam, Atilla Sertel, Ali Yiğit, İzmir Büyükşehir Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Torbalı protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin naaşı ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları eşliğinde Yazıbaşı Mezarlığı’na defnedildi.




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