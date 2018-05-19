İzmir’de 19 Mayıs coşkusu

Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yıldönümünde gençlerin yaptığı gösteriler izleyenlerden tam not aldı.

İzmir’deki kutlamalar Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan’ın da kutlama alanına gelmesiyle beraber gösteriler başladı.

"Atatürk’ün Samsun’a çıkışı makus tarihimizi değiştirdi”

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, "Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıkışı, milletimizin varlığını güçlendiren, umutlarını canlandıran makus tarihimizi değiştiren, yolumuzu aydınlatan istiklal mücadelesini fiilen başlatan yeni bir devletin kuruluşu yolunda atılan onurlu bir ilk adımdır. Bu yönüyle 19 Mayıs, milletin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden, hür ve müstakil yaşama kararlılığından güç alınarak işgale, zulme, emperyalist güçlere karşı verilen bir mücadele, geleceğimizin metni olan cumhuriyetimizin ön sözüdür" diye konuştu.

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminde gençlerin kahramanca bir mücadele verdiğini belirten Uslu, "İyi gününde bir araya gelip heyecanını ve coşkusunu paylaşarak çoğaltan Türk milleti, yeri geldiğinde de, tarihin en çetin sınavlarında kederde ve acıda birleşmeyi bilmiş bu sınavların üstesinden gelmiştir. Yine bunun en güzel örneğini, 15 Temmuz’da hain FETÖ darbe girişiminde milletimizin ve özellikle gençlerimizin hainlere karşı göstermiş olduğu o kahramanca vatan mücadelesiyle bir kez daha yaşamış olduk" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler ve gençler jimnastik ve trambolin gösterilerini sergiledi. Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yıldönümünde gençlerin yaptığı gösteriler izleyenlerden tam not aldı.

Anadan Ataya Bisiklete Turu’na katılan sporcular Vali Erol Ayyıldız’a bayrak verdi. Bayrağı alan Ayyıldız da bayrağı üç kez öptü. Gösterilerin ardından tören 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı ile son buldu.