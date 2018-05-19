İzmir’de 19 Mayıs krizi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İzmir’in Aliağa ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı. Sabah Aliağa Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan törenler, Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

Törene; Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Savcısı Adem Akgün, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Özgür Acar, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Aliağa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Ataman ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, daire amirleri, siyasi partilerin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yılını büyük bir heyecan ve büyük bir gururla kutladıklarını belirten Aliağa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Ataman, “Benim kudretimim ulaştığı yere onarlın hayalleri bile ulaşamaz’ diyen Fatih bizdik. ‘Kanla alınan toprak, parayla satılmaz’ diyen Abdülhamid bizdik. Çanakkale’de yedi düvele meydan okuyan, canını veren ama düşmana geçit vermeyen bizdik. Sırtlandığı top mermisiyle, kahramanlık destanı yazan Seyit Onbaşı bizdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum’ dediğinde bir ok gibi siperlerinden fırlayan aslanlar bizdik. Kut’ül Amare’de ümmetin zafere inanmış iradesi bizdik. Milli mücadelede varıyla yoğuyla cepheye koşan, destan yazan bizdik. Maraş’ta Sütçü İmam, İzmir’de Hasan Tahsin, Erzurum’da Nene Hatun, Antep’te Şahin Bey bizdik. 15 Temmuz’da ülke elden giderken seyretmeyen, ülkesi için tankların önüne çıkan bizdik. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğumuz olmalıdır” dedi.

Konuşmaların ve gösterilerin ardından 15 Temmuz şehitleri için yapılan slayt gösterimi esnasında İyi Parti Aliağa İlçe Başkanı Yücel Karaşan ile CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz ve partilerin salonu terk etmesi dikkat çekti.