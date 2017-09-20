İzmir’de 24 çocuğun sünnet heyecanı

İzmir’de, Medical Park İzmir Hastanesinin destekleriyle Karşıyaka Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evlerinde kalan minikler için sünnet şöleni düzenlendi. Etkinlikte, 24 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı. Çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Hastanenin genel müdürü Veysi Kubba, bir sosyal sorumluluk projesi olarak yer aldıkları etkinlikten büyük bir keyif aldıklarını söylerken, çocukların mutluluğunun her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Operasyonları gerçekleştiren Doç. Dr. Erdal Türk ise, “Çocuklarımızın sünnetini, en sağlıklı ve bilimsel çizgiye uygun şekilde ameliyathanede genel anestezi ile gerçekleştirdik. Herhangi bir problemle karşılaşmadık. Sevgi Evleri çalışanlarını çocuklara verdikleri emeklerden dolayı bir Türk vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Bu sosyal projede yer aldığım için çok mutluyum.” şeklinde konuştu.

Şölende ayrıca, İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel ve Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürü Nesim Tanglay, Medical Park İzmir Hastanesi İdari Koordinatörü Serhat Ozan ve Doç. Dr. Erdal Türk’e teşekkür belgesi takdim etti.