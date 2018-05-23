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23 Mayıs 2018 09:01

İzmir’de 49 kaçak düzensiz yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 49 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir’de 49 kaçak düzensiz yakalandı

23 Mayıs 2018 09:01


22 Mayıs 2018 tarihinde saat 05.32’de İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bot olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 12 Orta Afrika, 10 Suriye, 8 Angola, 6 Irak, 5 Kuveyt, 4 Güney Afrika, 2 Senegal, 1 Kenya, 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenler, işlemlerinin yapılması için gerekli makamlara sevk edildi.




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