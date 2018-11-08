İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de akaryakıtta cinayet işleyen zanlı tutuklandı

İzmir’in Buca ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir akaryakıt istasyonunda bir kişiyi sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İzmir'in Buca ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir akaryakıt istasyonunda bir kişiyi sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Buca ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Umut Özdemir'i (27) sırtından bıçaklayarak öldürdüğü kameralara anbean yansıyan ve geçtiğimiz günlerde bu sebeple gözaltına alınan N.A.'nın (21) emniyetteki işlemleri tamamladı. Şüpheli, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay geçmişi


Olay, Mustafa Kemal Mahallesi İsmail Sivri Sokak'ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Özdemir (27) akaryakıt istasyonunda durduğu sırada, arkasından gelen N.A. (21) henüz belirlenemeyen bir nedenle Özdemir'i sırtından bıçaklayarak kaçtı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüpheli N.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler ayrıca olay yerinde bulunan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucu, N.A. isimli şahsın Umut Özdemir'i bıçakladığı anlar ise kamera tarafından saniye saniye görüntülediği ortaya çıktı. Özdemir'i bıçakladıktan sonra hızla olay yerinden kaçan N.A. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.