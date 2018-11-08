İzmir'de akaryakıtta cinayet işleyen zanlı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir akaryakıt istasyonunda bir kişiyi sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Buca ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Umut Özdemir'i (27) sırtından bıçaklayarak öldürdüğü kameralara anbean yansıyan ve geçtiğimiz günlerde bu sebeple gözaltına alınan N.A.'nın (21) emniyetteki işlemleri tamamladı. Şüpheli, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçmişi

Olay, Mustafa Kemal Mahallesi İsmail Sivri Sokak'ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Özdemir (27) akaryakıt istasyonunda durduğu sırada, arkasından gelen N.A. (21) henüz belirlenemeyen bir nedenle Özdemir'i sırtından bıçaklayarak kaçtı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüpheli N.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler ayrıca olay yerinde bulunan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucu, N.A. isimli şahsın Umut Özdemir'i bıçakladığı anlar ise kamera tarafından saniye saniye görüntülediği ortaya çıktı. Özdemir'i bıçakladıktan sonra hızla olay yerinden kaçan N.A. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.