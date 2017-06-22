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22 Haziran 2017 07:58

İzmir’de denizden erkek cesedi çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde, denizden 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

İzmir’de denizden erkek cesedi çıktı

22 Haziran 2017 07:58



Olay, bugün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Vali Konağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,sabah saatlerinde spor yapan bir vatandaş, denizin yüzeyinde duran cansız bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi, denizde bulunan cesedi sahile çıkarttı. Çevrede ve şahsın üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, herhangi bir kimlik bilgisine ulaşamadı. Henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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