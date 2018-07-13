İzmir’de feci kaza: 1 kişi öldü, hamile bir kadın ağır yaralı

Kaza, İzmir Aydın karayolu Çapak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden gelen 35 THY 80 plakalı kamyona kavşaktan dönmek istediği sırada arkadan hızla geldiği iddia edilen 35 TD 380 plakalı hafif ticari otomobil arkadan çarptı. Otomobil şoförü ve yanında bulunan hamile kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle iki yaralı, AKS ekibi tarafından çıkartılarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şoför hayatını kaybederken, hamile olan kadın ise ağır yaralı olarak ameliyata alındı. Hamile kadının durumun kritik olduğu belirtilirken, kaza alanında kadın ve şoförün üzerinden kimlik çıkmadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.