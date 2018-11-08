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İzmir'de iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi

İzmir’in Balçova ilçesinde inşaatı süren bir alışveriş merkezinde çalıştığı sırada iskeleden düşen bir işçi hayatını kaybetti.

İzmir'in Balçova ilçesinde inşaatı süren bir alışveriş merkezinde çalıştığı sırada iskeleden düşen bir işçi hayatını kaybetti.


Olay, saat 15.30 sularında Balçova ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi inşaatında medyana geldi. İnşaatta çalışan Kasım Ak (41), iskelede çalıştığı sırada bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybedip yaklaşık 5 metreden aşağıya düştü. Ak'ın düştüğünü gören diğer çalışanlar, hemen durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan talihsiz adama ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sonrasında Dokuz Eylül Hastanesine kaldırılan Kasım Ak, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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