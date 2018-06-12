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12 Haziran 2018 13:52

İzmir’de kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İzmir’de kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

12 Haziran 2018 13:52


Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında İzmir-Çanakkale Karayolu Karayolları Bakımevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bergama’dan İzmir yönüne doğru seyir halinde bulunan Ali A. (63) idaresindeki 35 DH 102 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Murat G. (46) idaresindeki 34 TD 5875 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan yolculardan Ülfet Ö., Sündüz G. ve Yalın A.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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