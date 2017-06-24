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24 Haziran 2017 05:24

İzmir’de kamyonetin kasasında 47 göçmen yakalandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, aralarında çocuklarında bulunduğu 47 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir’de kamyonetin kasasında 47 göçmen yakalandı

24 Haziran 2017 05:24


Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İzmir Çevre Yolu’nda Bornova yönünden Çiğli istikametine seyir halinde olan sürücüler, Onur Mahallesi yakınlarında şüpheli bir kamyonetin yol kenarında park halinde olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine söz konusu 34 VDU 67 plakalı kamyonetin bulunduğu yere gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları arama sonucu kamyonetin kasasında 2’si Kongo, 45’i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 47 göçmen yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan göçmenler, kimlik tespiti için Örnekköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Aralarında çocuklarında bulunduğu göçmenlerin, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalıştığı öğrenildi.


Öte yandan, polis ekipleri kamyonet arıza yaptıktan sonra bırakıp kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.




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