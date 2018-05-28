İzmir’de milletvekili adaylarını buluşturan iftar yemeği

İftar programına AK Parti ve MHP’nin İzmir milletvekili adaylarının yanı sıra İzmir İl Dernekler Müdürü Turgay Esen, Buca Müftüsü Muharrem Gül, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı. Program, Hafız Abdurrahim Az Hoca’nın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İhsan İlahi Grubu sahne aldı. Daha sonra Buca Müftüsü Muharrem Gül Hoca tarafından kısa bir konuşma ve iftar duası yapıldı. İftar yemeğinin ardından Kuran’a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin tarafından yemek duası ve Karabağlar Sivas Yiğidolar Derneği Başkanı Üzeyir Urhan selamlama konuşması yaptı. Program Kuran-ı Kerim okunması ile son buldu.