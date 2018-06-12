İzmir’de trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, İzmir Çanakkale Kara yolu Tüpraş Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Bergama yönüne giden A.Y. idaresindeki 01 ACT 72 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 40 yaşındaki Bülent T.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Bülent T. yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı Bülent T. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay ile ilgili soruşturulma başlatıldı.