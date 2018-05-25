İzmir’de uyuşturucu madde üreticilerine operasyon

Şahısların adresinde yapılan aramalarda, 124 kök Hint keneviri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, torbacı diye bari edilen sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Konak ilçesinde iki şahsın uyuşturucu madde üretimi yaptığını tespit etti. Bunun üzerine, şahısları bir süre teknik ve fiziki takibe alan polis, adreslerinin belirlenmesinin ardından operasyon düğmesine bastı. Şahısların adresine baskın yapan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu üretimi yaptığı iddia edilen E.D.(28) ve S.Ç.(35) isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Öte yandan, ekiplerin adreste yaptığı aramalarda 124 kök Hint keneviri, uyuşturucu üretimini sağlamak amacıyla kurulan özel havalandırma, sulama ve ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Konuya ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir’’ denildi.