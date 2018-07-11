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11 Temmuz 2018 22:16

İzmir’de villaya uyuşturucu operasyonu

İzmir’in Dikili ilçesinde, bir villada 64 kök Hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de villaya uyuşturucu operasyonu

11 Temmuz 2018 22:16


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 2 kişinin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir villanın terasında uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, drone ile yaptıkları takipte şahısların villanın teras katında uyuşturucu madde yetiştirdiğini tespit etti. Operasyon düğmesine basan ekipler, bugün gündüz saatlerinde villaya baskı yaptı. Operasyonda, villanın terasında ekili vaziyette 64 kök Hint keneviri ve evin değişik yerlerinde 2 kilogram içime hazır esrar ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu maddeyi yetiştiren 36 yaşındaki S.A. ve birlikte yaşadıkları öğrenilen bayan 41 yaşındaki Ö.G.’yi de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. S.A. ve Ö.G.’nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.




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