İzmir’de ’yerli UBER’ sorununun önüne geçildi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir’deki korsan taksicilik hakkında açıklama yaptı. Anık, İstanbul’da UBER sıkıntısı yaşanırken, İzmir’de de bir dönem ’yerli UBER’ sıkıntısı yaşadıklarını ancak İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ve İzmir Valiliğinin aldığı tedbirlerle bunun önüne geçildiğini ifade etti.

Korsan taksinin olmadığı bir yer bulunmadığını ifade eden Anık, şunları söyledi:

"İstanbul’da UBER sıkıntısı vardı. Aynı şey İzmir’de de boy gösterdi. Ancak İzmir’deki, UBER’den ziyade benim ‘yerli UBER’ dediğim, bazı firmalar aldıkları araçlarla havalimanında ve şehrin değişik bölgelerinde taşıma işi yapıyorlardı. Biz İzmir’de bana göre iyi bir noktadayız. Çünkü İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ve İzmir Valiliğinin aldığı tedbirlerle havalimanında ve şehrin belirli noktalarında gerekli yol kesimleri yapılıyor. Belgesiz yolcu taşıyanlara gerekli işlemler yapılıyor. UBER’in de, benim yerli UBER dediğim araçların da yaptığı işler yasal değil. Bizim yasal yollarla iş yapan herkese saygımız var. Ancak elindeki belge bu işi yapmaya yeterli olmadan iş yapmaya kalkarsa mutlaka biz de bunun karşısında haklarımızı savunuruz."

"İnternet üzerinden araba çağırmak çok tehlikeli"

Bu konuda İzmir’de başarılı olduklarını dile getiren Anık, "İzmir’de yerli UBER sorunu vardı ama biz onun önüne geçtik. Haklı olduğumuz her konuda İzmirli şoför esnafının hakkını her zaman ararız. Bizim taksilerimiz güvenli. 24 saat araçlarımızı takip ediyoruz. Elimizde düzgün bir sistemimiz var. Siz yasal şartlarda yolcu taşımayan bir araca binerseniz yolcuya da ceza kesiliyor. Bizim kimsenin kazancında gözümüz yok ama haksız kazancın da karşısında dikiliriz. İnternet üzerinden araba çağırmak çok tehlikeli. Hiçbirinin kaydı yok" diye konuştu.

"Kanunlarla belirlenmiş"

Anık, ilçe taksilerinin İzmir merkezinden yolcu alamamaları ile ilgili de "İlçelerden ve İzmir dışından gelen taksilerle ilgili de sitemler var. ‘Bize işlem yapılıyor. Biz İzmir’in ilçesindeniz ya da Manisa’dan geliyoruz. Havalimanından veya İzmir’den yolcu alamıyoruz’ diye. Bunlar kanunlarla belirlenmiş şeyler. Bir gün kanunlarda değişiklik olursa onlar da yolcusunu alır" ifadelerini kullandı.

"Korsan takside yolcunun güvencesi yok"

Taksi şoförlerinden Yasin Akdağ, "Biz korsan taksiye karşıyız. Çünkü haksız rekabet var. Biz vergimizi veriyoruz, korsan vergisini vermiyor. Biz şoförlerimize sigorta yapıyoruz, korsan şoförlerine sigorta yapmıyor. Biz tamamen sorumluluk altındayız. Yolcular unutulan eşyalarını odamızdan alabilir ama korsanda böyle bir imkan yok. Yolcular da muhtemelen bilmiyor. Bilseler korsanı tercih etmezler" derken, Aykut Karaçetin de "Yolcularımızın güvencesi ile ilgili garanti sağlıyoruz. Aracımıza binen yolcular sigortalı. Korsan taksilerde herhangi bir kaza anında hiçbir güvenceleri yok. Bizim taksilerimiz 24 saat gözetim altında. Şoförlerimiz de belirli bir eğitimden geçtikten sonra taksici olabiliyor. Bizim araçlarımızın plakaları T’dir. T plaka olmayan taksilere vatandaşlarımız binmesin" diyerek yolcuları korsan taksilere karşı uyardı.