İzmir’deki fabrika alev alev yandı

Onlarca itfaiye ekibi ve 10 itfaiye aracı alevleri söndürmek için canla ve başla mücadele verdi.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğleden sonra Çiğli ilçesindeki Ulukent Sanayi Sitesinin otluk alanında çıktı. Yangın ardından da plastik fabrikasının deposuna sıçradı. Malzemelerin plastik olması sebebiyle yangın bir anda büyüdü ve bölgeye onlarca itfaiye ekibi ve ambulanslar sevk edildi. Alevler daha sonrada fabrikayı sardı. Hafta sonu olması sebebiyle fabrikada çalışanların bulunmadığı öğrenilirken, fabrika yetkilileri de bölgeye geldi. Olay yerine gelen 10 itfaiye aracı ve itfaiye personelleri hemen yangına müdahale etti.

Alevler kilometrelerce uzaktan görüldü

Öte yandan, Çiğli ilçesinde çıkan yangın kilometrelerce uzaklıktan bile rahatlıkla görüldü. Alevler metrelerce yüksekliğe ulaşırken, itfaiye ekipleri canla başla müdahale ile yangını kontrol altına alabilmek için dakikalarca çaba sarf etti. Yoğun müdahaleyle yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.

Yangında büyük maddi hasar oluştu. Yangının dehşeti de yine söndürüldükten sonra ortaya çıktı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.