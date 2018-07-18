Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 12:58

İzmir’in sağlık turizminde çıtayı bir tık öteye taşıyacak karar

İzmir’de özel bir hastanenin kurucu ortağı Prof.

İzmir’in sağlık turizminde çıtayı bir tık öteye taşıyacak karar

18 Temmuz 2018 12:58

Dr. Safiye Yılmaz, ’Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi’ kurduklarını açıklayarak, "Artık birçok yabancı hastamıza sağlık hizmeti sunarak, onları hastanemizde tedavi edip kentimizde ağırlayacağız" dedi.


Özel bir hastanenin kurucu ortağı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, sağlık turizmini bir adım öteye taşıyacak ’Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi’ kurduklarını açıkladı. Birimde, Almanca, İngilizce, Arapça, Rusça dillerini bilen tercümanlar olacağını aktaran Yılmaz, birimin sağlık turizmine katkı sağlamasını beklediğini bildirdi.


Hastanenin uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almaya hak kazanan sayılı hastanelerden biri olduğuna dikkat çeken Özel Atasağlık Hastanesi Kurucu Ortağı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, "Artık birçok yabancı hastamıza sağlık hizmeti sunarak, onları hastanemizde tedavi edip kentimizde ağırlayacağız. Yurt dışından gelen hastalarımıza daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak adına hastanede Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü birimi kurduk. Bu birimimizde Almanca, İngilizce, Arapça, Rusça dillerini bilen tercümanlarımız, hastalarımıza yardımcı olacaklar. Bizim için tüm hastalarımız çok değerli, yabancı hastalarımızın taleplerine cevap vermek, onları ülkemizden sağlıklı ve mutlu göndermek adına gerekli tüm işlemleri uygun fiyatlar ve bekleme süreci olmaksızın gerçekleştiriyoruz. Bu güzel şehrimizin şanını yaşatmak adına çalışıyoruz’ dedi.


Dr. Yılmaz, sağlık turizmi kapsamında obezite, plastik cerrahı, göz hastalıkları konularında daha fazla hasta kabul ettiklerini de aktardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç