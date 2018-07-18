İzmir’in sağlık turizminde çıtayı bir tık öteye taşıyacak karar

Dr. Safiye Yılmaz, ’Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi’ kurduklarını açıklayarak, "Artık birçok yabancı hastamıza sağlık hizmeti sunarak, onları hastanemizde tedavi edip kentimizde ağırlayacağız" dedi.

Özel bir hastanenin kurucu ortağı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, sağlık turizmini bir adım öteye taşıyacak ’Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi’ kurduklarını açıkladı. Birimde, Almanca, İngilizce, Arapça, Rusça dillerini bilen tercümanlar olacağını aktaran Yılmaz, birimin sağlık turizmine katkı sağlamasını beklediğini bildirdi.

Hastanenin uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almaya hak kazanan sayılı hastanelerden biri olduğuna dikkat çeken Özel Atasağlık Hastanesi Kurucu Ortağı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, "Artık birçok yabancı hastamıza sağlık hizmeti sunarak, onları hastanemizde tedavi edip kentimizde ağırlayacağız. Yurt dışından gelen hastalarımıza daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak adına hastanede Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü birimi kurduk. Bu birimimizde Almanca, İngilizce, Arapça, Rusça dillerini bilen tercümanlarımız, hastalarımıza yardımcı olacaklar. Bizim için tüm hastalarımız çok değerli, yabancı hastalarımızın taleplerine cevap vermek, onları ülkemizden sağlıklı ve mutlu göndermek adına gerekli tüm işlemleri uygun fiyatlar ve bekleme süreci olmaksızın gerçekleştiriyoruz. Bu güzel şehrimizin şanını yaşatmak adına çalışıyoruz’ dedi.

Dr. Yılmaz, sağlık turizmi kapsamında obezite, plastik cerrahı, göz hastalıkları konularında daha fazla hasta kabul ettiklerini de aktardı.