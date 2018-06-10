İzmirli işadamından GS Başkanı’na tebrik

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilen görüşmede Halil Eryavuz, Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve Mustafa Cengiz’in 101. olağan seçim genel kurulu sonrası yeniden başkan seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Eryavuz, “Galatasaray ailesi, taraftarlarına ve tüm sevenlerine bu sezon iki şampiyonluk kazandırmıştır. Birincisi değerli hocamız Fatih Terim’in Galatasaray’a Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazandırması, ikincisi ise bunu taçlandırırcasına tekrardan seçimleri kazanarak Galatasaray’a başkan olmanızdır. Başkanım siz ve yönetiminiz tüm Galatasaraylılara iki şampiyonluğu birden yaşattınız. Galatasaray artık 2019 sezonunda, Metin Oktay ruhu ile Süper Lig’de 22 şampiyonluğa ve Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde müthiş bir başarı grafiği elde edeceğimize yürekten inanıyor, takımım Galatasaray’ı destekliyorum” dedi.

Görüşme sonrasında Halil Eryavuz ve kardeşi Mehmet Eryavuz memleketleri Şanlıurfa’ya özgü Bakırdan işleme levha ve Şanlıurfaspor Kulübü’nü temsilen Mustafa Cengiz isimli 63 numaralı forma ve atkıyı takdim etti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz duyduğu memnuniyeti Eryavuz’a dile getirerek, kendisine Galatasaray’ın efsane oyuncusu Taçsız Kral lakabı ile bilinen Metin Oktay formasını imzalayarak armağan etti. Eryavuz, Başkan Mustafa Cengiz’e teşekkür ederek, duygulandığını belirtti. Başkanın misafiri olarak Halil Eryavuz ve kardeşi Mehmet Eryavuz Galatasaray Stadyum Müzesi’ni ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nu inceleme fırsatı buldu.