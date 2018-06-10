Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 13:23

İzmirli işadamından GS Başkanı’na tebrik

İzmirli İşadamı Halil Eryavuz, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e tebrik ziyaretinde bulundu.

İzmirli işadamından GS Başkanı’na tebrik

10 Haziran 2018 13:23

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilen görüşmede Halil Eryavuz, Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve Mustafa Cengiz’in 101. olağan seçim genel kurulu sonrası yeniden başkan seçilmesi nedeniyle tebrik etti.



Eryavuz, “Galatasaray ailesi, taraftarlarına ve tüm sevenlerine bu sezon iki şampiyonluk kazandırmıştır. Birincisi değerli hocamız Fatih Terim’in Galatasaray’a Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazandırması, ikincisi ise bunu taçlandırırcasına tekrardan seçimleri kazanarak Galatasaray’a başkan olmanızdır. Başkanım siz ve yönetiminiz tüm Galatasaraylılara iki şampiyonluğu birden yaşattınız. Galatasaray artık 2019 sezonunda, Metin Oktay ruhu ile Süper Lig’de 22 şampiyonluğa ve Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde müthiş bir başarı grafiği elde edeceğimize yürekten inanıyor, takımım Galatasaray’ı destekliyorum” dedi.



Görüşme sonrasında Halil Eryavuz ve kardeşi Mehmet Eryavuz memleketleri Şanlıurfa’ya özgü Bakırdan işleme levha ve Şanlıurfaspor Kulübü’nü temsilen Mustafa Cengiz isimli 63 numaralı forma ve atkıyı takdim etti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz duyduğu memnuniyeti Eryavuz’a dile getirerek, kendisine Galatasaray’ın efsane oyuncusu Taçsız Kral lakabı ile bilinen Metin Oktay formasını imzalayarak armağan etti. Eryavuz, Başkan Mustafa Cengiz’e teşekkür ederek, duygulandığını belirtti. Başkanın misafiri olarak Halil Eryavuz ve kardeşi Mehmet Eryavuz Galatasaray Stadyum Müzesi’ni ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nu inceleme fırsatı buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç