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12 Haziran 2018 10:24

İzmirli öğrenciler Eskişehir ve Çanakkale’yi gezdi

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bahar Dalları 3” isimli proje ile İzmir’den ortaokul öğrencileri Eskişehir ve Çanakkale illerini gezip görme fırsatı buldular.

İzmirli öğrenciler Eskişehir ve Çanakkale’yi gezdi

12 Haziran 2018 10:24


Menderes Ataköy Ortaokulu öğrencilerinden 36 öğrenci Eskişehir’e, Beydağ 80. Yıl Aşağı Aktepe Ortaokulundan 34 öğrenci ise Çanakkale’ye götürüldü. Eskişehir gezisinde düzenlenen gezide Porsuk Çayında tekne turu yapan öğrenciler, daha sonra Haller Gençlik Merkezi, Şelale Park, A.Ü. Havacılık Müzesi ve Simülasyon Merkezi, Odunpazarı Evleri, Cam Sanatları Müzesi, Kent Konseyi, Canlı Tarih Müzesi, Balmumu Heykelleri, Kursunlu Külliyesi, Osman Yaşar Tanacan Fotoğraf Galerisi, Lületaşı Müzesi, Karikatür Müzesi, Kırım Tatar Evi, Ahşap Eserler Galerisi, Sazova Hayvanat Bahçesi ve Sazova Yapay Plajı, Korsan Gemisi, Masal Şatosu ve Masal Dünyası, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, Türk Musiki Tarihi Salonu ve Tülomsaş Devrim Arabaları Müzesi’ni gezdiler.


Çanakkale gezisinde ise Assos Antik Kenti, Kilitbahir Kalesi, Rumeli ve Mecidiye Tabyaları, Şahindere Sargı Yeri, Abide ve Şehitlikler, 57. Alay, Conkbayırı gezildi. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinde 3 boyutlu gösterilerinin de bulunduğu sinevizyon gösterisini izleyen öğrencilere, tarihi ve kültürü koruma bilinci aşılandı.


Emniyet’ten yapılan açıklamada, "Bu gezilerimizde çocuklarımızın gözlem yapma, inceleme, merak duyma becerilerinin gelişmesi ve gezimizde işlenen milli birlik ve beraberlik konularını pekiştirmeleri amaçlanmış, ayrıca kısıtlı sosyal çevrede yaşayan çocuklarımıza polis aracılığı ile ortak yaşam kültürü ve kuralları anlatılmaya çalışılarak gezimiz sonlandırılmıştır." denildi.




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