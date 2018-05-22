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22 Mayıs 2018 10:19

İzmirliler “Gönül Sofrası”nda buluştu

Toplumun farklı kesimlerini Ramazan ayında kurduğu iftar sofralarında ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk kez bu yıl sokak iftarı etkinliği başlattı.

İzmirliler “Gönül Sofrası”nda buluştu

22 Mayıs 2018 10:19

İlk buluşmayı Bornova Ümit Mahallesi 7324 Sokakta gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, “Gönül Sofrası”nda 320 kişiyi ağırladı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve eşi Hikmet Atila ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de katıldı. İftar alanındaki çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve macun ikram edildi. İftar öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu.


Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna vurgu yapan Dr. Sırrı Aydoğan, “Gerginliklerin, çatışmaların giderek arttığı günümüz dünyasında herhalde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey budur; birlik ve beraberliktir. Tüm dualarımız barış ve huzur için” diye konuştu.




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