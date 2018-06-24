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24 Haziran 2018 22:48

İzmirliler sokağa döküldü

İzmir halkı seçim kutlamaları için sokaklara döküldü.

İzmirliler sokağa döküldü

24 Haziran 2018 22:48

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin galip gelmesi üzerine vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile konvoy oluşturdu.


Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin galip gelmesi, İzmir’de coşkuyu artırdı. Vatandaşlar konvoy oluşturarak seçim sonuçlarını kutladı. Cumhuriyet Meydanı alanında ellerinde Türk bayrakları, AK Parti flamaları ve Erdoğan posterleri ile sloganlar atan vatandaşlar, araçlarında AK Parti’nin seçim müziklerini çaldı. Çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu kutlamalarda vatandaşlar, bu sonucu beklediklerini, Erdoğan’ın karşısına kim çıkarsa çıksın galip gelemeyeceğini dile getirdi. İzmir’deki seçim coşkusu, devam ediyor.




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