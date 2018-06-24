İzmirliler sokağa döküldü

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin galip gelmesi üzerine vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile konvoy oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin galip gelmesi, İzmir’de coşkuyu artırdı. Vatandaşlar konvoy oluşturarak seçim sonuçlarını kutladı. Cumhuriyet Meydanı alanında ellerinde Türk bayrakları, AK Parti flamaları ve Erdoğan posterleri ile sloganlar atan vatandaşlar, araçlarında AK Parti’nin seçim müziklerini çaldı. Çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu kutlamalarda vatandaşlar, bu sonucu beklediklerini, Erdoğan’ın karşısına kim çıkarsa çıksın galip gelemeyeceğini dile getirdi. İzmir’deki seçim coşkusu, devam ediyor.