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20 Kasım 2017 14:21

İzol aşiretinin sözcüsünden NATO skandalına CIA çıkışı

NATO’nun Norveç’teki tatbikatında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Atatürk’ü düşman hedeflerinde göstermesiyle ilgili konuşan İzol aşiretin genç sözcüsü Ramazan İzol, "Aslında burada bir mesaj daha algılanıyor.

İzol aşiretinin sözcüsünden NATO skandalına CIA çıkışı

20 Kasım 2017 14:21

Bu işin içinde olmazsa olmaz CIA var. Eğer istihbarat birimimiz bunu iyi araştırırsa bu konunun içinde CIA olduğunu yüzde 100 göreceklerdir" dedi.


İzol aşiretin genç sözcüsü Ramazan İzol, son günlerde Avrupa Birliği (AB)’nin, ABD’nin, NATO’nun ve Birleşmiş Milletler (BM)’in Türkiye’ye karşı yapmış olduğu hareketleri değerlendirdi. "Bunlar tamamen ülkeyi kuşatıcı, baskı uygulayıcı ve savaş başlatmaya hazırlayıcı, hareketler ve faaliyetlerdir" diyen İzol, "Bu işlerin altında bir çok plan ve program yatıyor. Bu işlerin altında yatan birinci plan ve program büyük Orta Doğu projesinde Türkiye’nin mevcutta bulunduğu konumu ve stratejik durumudur. Bu konuyu tamamen elimize aldığımız zaman Türkiye’nin İslam ülkelerinde, Büyük Orta Doğu projesinin içinde yer alan ülkelerde söz sahibi olması ve İslam ülkelerinde Türkiye’nin sevilmesidir" dedi.



"İçinde CIA olduğunu yüzde 100 göreceklerdir"


İzol, NATO skandalına da değinerek, CIA’nin parmağı olduğunu öne sürdü. İzol, çarpıcı bir iddia ortaya atarak, "Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini koyup düşman cephesine, Türkiye’yi böyle bir vaziyetin içine soktular; aslında burada bir mesaj daha algılanıyor. Bu işin içinde olmazsa olmaz CIA var. Eğer istihbarat birimimiz bunu iyi araştırırsa bu konunun içinde CIA olduğunu yüzde 100 göreceklerdir. CIA’in ülkemiz içinde iç çatışma çıkarmak için yapmış olduğu büyük çalışma ve ülkemizin içine sokmuş olduğu çok yüklü miktarda dolar vardır. Bunların amacı devlet büyükleri tarafından malumdur. Ülkede iç çatışma çıkarıp ülkeyi iç savaşa sevk etmeye çalışıyorlar. Ama biz bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Burada NATO eğitim çalışmasında yapılan o hamle FETÖ’nün, Amerika’yı yöneten CIA’in bir mesajı olabilir. Biz sizin ülkenizde bir darbe deneyimi yaptık, biz istersek diğer bütün ülkelerin askerleriyle beraber size saldırabiliriz, sizi bitirebiliriz anlamındadır. Ülkenin kurucu lideri ve ülkenin son liderinin fotoğrafı demek baştan sona sizi yok edebiliriz anlamını ifade ediyor. Türkiye eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımız yine cevabını vermiştir ve Allah’ın izniyle daha da ileriye giderek Türkiye Cumhuriyeti olarak gerekeni yapacağımızdan eminiz.




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