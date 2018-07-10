İZTO, İmar Barışı için danışma masası kurdu

İZTO personeli ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Proje Şube Müdürü Murat Çağıl’ın görev aldığı danışma masasında, İmar Barışına yönelik vatandaşların soruları yanıtlandı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), İmar Barışı kapsamında danışma masası kurdu. Görevliler, ruhsatsız ve kaçak binalara karşı vatandaşla devletin barışması olarak nitelenen İmar Barışı hakkında vatandaşlara bilgi aktardı

İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Salonu’nda 13 Temmuz Cuma gününe kadar 13:00 – 16:00 saatleri arasında hizmet verecek olan masanın, oda üyesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm vatandaşların sorularını yanıtlayıp, yapacağı işlemleri anlatacağı kaydedildi. İlk günden yoğun ilgiyle karşılaşması üzerine masa, daha geniş bir alana sahip çok amaçlı salona taşındı.

Gelen vatandaşlara internet üzerinden yapılacak işlemleri ve İmar Barışı’nın kapsamını anlatan Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü Proje Şube Müdürü Murat Çağıl, katılımcıların sorularını da yanıtladı. İZTO’da kurulan barış masasına ilginin çok büyük olduğunu söyleyen Çağıl, “Bugün yaklaşık 60 vatandaşımızın sorularını yanıtladık. Hatta zaman zaman yağmur gibi ardı ardına gelen sorularına yetişmekte zorlandık. Bizler bu yasadan herkesin yararlanması için elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız. Evinin, dükkanının, fabrikasının durumuyla ilgili bilgiye ihtiyaç duyan herkesi 13 Temmuz Cuma gününe kadar İZTO’ya bekliyoruz” dedi.

Sorun yaşadıkları kendi binaları üzerinden Çağıl’a sorularını yönelten vatandaşlar ise uygulamadan son derece mutlu olduklarını söyledi. Böylesi önemli bir konuda İzmir Ticaret Odası’nın üzerine düşen görevi yaparak vatandaşları bilgilendirdiğini belirten vatandaşlar, “İZTO’nun hem ulaşım açısından rahat bir konumda bulunması, hem de serin ve ferah bir ortamda çayımızı yudumlarken sorularımızın yanıtlanması ve bizlere gösterilen yakın ilgi nedeniyle yetkililere çok teşekkür ederiz” diye konuştu.