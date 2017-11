Kadın sağlıkçılardan ‘kadına şiddete hayır’ çağrısı

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen kadın sağlık çalışanlar, basın açıklaması yaptı. Kadın sağlıkçılar adına konuşan Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Kadın Kolları Başkanı Yeşim Uğur, “Kadınlarımız, gözünü bile kırpmadan 15 Temmuz’da hain kurşunların üzerine koşup giderken kime ulaşmayı istediler acaba? ’Kadınlar Allah’ın birer emanetidir’ derken, aslında kadının Allah tarafından imtiyazlı olmasına dikkat çekmek isteriz. Fakat buna rağmen kadınlara özel olan bu asaleti, bu onuru, görmezden gelindiğini, dünyada milyonlarca kadının sözel şiddete uğradığını, darp edildiğini, hatta akıl almaz vahşetler sonucu cinayetlere kurban gittiğini üzülerek ifade etmek isteriz” ifadelerini kullandı.

“Kadına yönelik şiddet artıyor”

Kadınlara ve kız çocuklarına yöneltilmiş şiddete HAYIR demek ve toplumun her kesiminde oluşması gereken duyarlılığı ve dayanışmayı sergilemek için açıklama yaptıklarını belirten Uğur, “Şiddet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar ve kız çocuklarının yaşamlarını olumsuz etkileyen, temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden ve bu haklara erişimlerini engelleyen en önemli nedenlerdendir ve insanlık suçudur. Toplumumuzdaki genel yargıya göre kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ile eş tutulmaktadır. Hâlbuki kadına yönelik şiddet kadınların fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olarak zarar görmeleri veya zarar görecekleri korkusuyla baskı ve tehdit altında bırakan ve sınırlandıran her türlü tutum ve davranıştır. Bu durumda fiziksel şiddetin son hali olarak karşımıza kadın cinayetleri çıkmaktadır. Yapılan istatistikler bize gösteriyor ki, dünyada ve ülkemizde kadınlara yönelik şiddet maalesef her geçen gün artarak devam etmektedir. Günde ortalama 5 kadının öldürüldüğü, her 4 saatte bir kadının şiddet ve cinsel saldırıya maruz kaldığı ülkemizde kadınların dayanışması daha bir önem arz etmektedir. Üstelik istatistiklere yansımayan aile içi şiddetin zannedilenin çok daha üstünde olduğu tahmin edilmektedir” dedi.

“Kadınlarımızı sosyal çevresi ile dayanışma içinde tutmalı”

Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ise şunları söyledi:

“Toplumdaki her birey kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele etmeli ve yöneticiler, bunu önlemeye yönelik politikalarında tutarlı ve kararlı olmalıdır. Kadın ve kız çocuklarına karşı toplumda ve aile içinde yaşanan şiddete karşı her bireyin duyarlı, bilinçli ve yardımsever olması gerektiği kanaatindeyiz. Kadınlarımızı sosyal çevresi ile dayanışma içinde tutmalı ve yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlamamız gerekir” diye konuştu.