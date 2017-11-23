Kadınlara kendi kendine meme muayenesi uyarısı

Dr. Serdar Saydam, kadınları kendi kendine meme muayenesi konusunda uyararak, "Biz kadınlardan tanı koymalarını beklemiyoruz. Sadece daha önce olmayan bir değişiklik var mı yok mu bakmalarını, varsa doktora gitmelerini öneriyoruz" dedi.

Kendi kendine meme muayenesinin önemine değinen Prof. Dr. Serdar Saydam, memede bir lezyon olması halinde hemen hekime başvurulması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Saydam, kendi kendine meme muayenesinin mamografiye yardımcı olduğunu ifade ederek, ama muayenenin mamografinin yerine geçmeyeceğini ifade etti. Kadınların kendilerinin yaptığı meme muayenesinin püf noktalarına da değinen Prof. Dr. Serdar Saydam, “Memeyi tutup iki taraftan sıkmak hiçbir şekilde doğru bir yöntem değildir. Genellikle hastalar hangi tarafı muayene edeceklerse o tarafın elini başının arkasına koyup, ayaktayken hafif dairesel hareketlerle memeyi parmak uçlarıyla göğüs duvarı arasında sıkıştırmaları ve koltuk altı muayenesi için de karşı eli koltuk altına koyup diğer elle üzerini kapatmaları, yine dairesel hareketlerle sıkıştırarak muayene etmeleri gerekiyor. Biz hastalardan tanı koymalarını beklemiyoruz, daha önce olmayan değişik bir durum var mı yok mu onu anlamalarını istiyoruz. Eğer bir şey varsa doktora gitmelerini öneriyoruz" dedi.

Bu tarz muayeneleri ön muayene olarak değerlendirmek gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Saydam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalar zaten doktora yılda bir defa gidiyorlar. Kendi kendine yılda 12 defa meme muayenesi yapmaları gerekiyor. Adet gören bir kadınsa iki adetin ortasında yumurtlama zamanında, adet görmüyorsa herhangi bir zamanda bu muayeneyi yapabilirler."