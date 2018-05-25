Kamyona yüklenirken kaçan boğalar, ortalığı birbirine kattı

Kentin farklı noktalarında hızla ilerleyen büyükbaş hayvanlar, paniğe neden oldu.

İzmir, sabah saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu. Alsancak limana gelen bir gemiden indirilip kamyonlara nakledilirken kaçan bir boğalar trafiği birbirine kattı, vatandaşlara ve ekiplere de zor anlar yaşattı. Meles Deltası, Anadolu Caddesi ve Alsancak Liman mevkiilerinde trafikte hızla ilerleyen hayvanlar, ekipler tarafından yakalanırken cadde ortasında boğa ile karşılaşan vatandaşlar da panik içinde kaçmaya çalıştı. Öte yandan bir boğanın boynuzlarıyla bir vatandaşa saldırması da görüntülere yansıdı.