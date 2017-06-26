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26 Haziran 2017 10:24

Karşıyaka’da ‘Roman Kooperatifi’ kuruldu

Karşıyaka Belediyesi, Roman kökenli vatandaşlara istihdam imkanı sağlamak ve sosyo-ekonomik durumlarının iyileşmesine katkı koymak amacıyla kooperatif ve dernek kurdu.

Karşıyaka’da ‘Roman Kooperatifi’ kuruldu

26 Haziran 2017 10:24

Örnekköy Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği çatısı altında buluşan Romanlar, kısa süre içinde ‘Roman Kooperatifi’ ile mısırcılık ve hasırcılık alanlarında üretime başlayacak.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Örnekköy’de yaşayan Romanlara verdiği sözü tuttu; Karşıyaka Örnekköy Roman Toplumu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin kuruluş çalışmaları tamamlandı. Belediyenin Akademi Karşıyaka Birimi öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, iki ana ekonomik faaliyet alanı olan mısırcılık ve hasırcılık işlerine yönelik fizibilite çalışmaları yapıldı. Bu işlerin kooperatif çatısı altında yürütüleceği ve belediye tarafından da destekleneceği bir model belirlendi. Kooperatifçilik bilincinin oluşturulması için toplantılar yapıldı, gerekli sertifikalar alındı. Kısa süre içinde ekonomik faaliyetlere başlanacağı belirtildi.



Gençlik derneği


Ayrıca, kooperatif ile birlikte Örnekköy Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği de kuruldu. Dernek merkezine belediye tarafından altyapı ve üstyapı desteği verildi. Dernek merkezinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okuma-yazma ve dikiş-nakış kursları açıldı. Mısırcılık ve hasırcılık alanlarında mesleki eğitimler verilmeye başlandı. İş makinesi operatörlüğü kursunun açılmasının planlandığı da ifade edildi.




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