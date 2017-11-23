Katar, gıdadan sonra mobilyada da hedef pazar

Mobilya sektörü, Katar’da büyük ihracat başarısı yakalayan Türk gıda sektörünü örnek alıyor.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği bir grup Körfez ülkesinin ambargo uyguladığı Katar, bu süreçte Türkiye ile yakınlaştı. Katar’a Haziran-Ekim döneminde yüzde 99 ihracat artış hızı yakalayan Türk gıda sektörü, mobilya sektörünün ilgisini Katar’a yöneltti. Doha’da 13-15 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen Index Qatar 2017 Mobilya Fuarı’na katılan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle, yönetim kurulu üyesi Levent Dolmen ve yönetim kurulu üyesi Kadir Tezel’den oluşan heyet, Türk mobilya sektörünün tanıtımını yaptı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle, yıllık 900 milyon dolarlık mobilya ithalatı yapan Katar’a 2016 yılında 42 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, son dönemde iki ülke arasındaki olumlu ilişkilerin desteği ile Katar pazarından daha büyük pay almayı hedeflediklerini, 2018 yılı için 100 milyon dolar ihracat hedefi belirlediklerini kaydetti.

Katar temasları sırasında Katarlı firma yetkilileri ile çok verimli görüşmeler yaptıkları bilgisini veren Gürle, “Katarlı firmalar tarafımıza yaptıkları açıklamalarda, her fırsatta Türk firmalarıyla çalışmak istediklerini ifade ettiler. Katar’da fuar ziyareti yanında Katar’ın önemli mobilya ithalatçıları; Salla Trading, Alwan Furnishing, Brands Center, Office 1 Gulf, Oro Interiors ve Nabco Furniture Center firmalarını ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz oldukça verimli geçti. Söz konusu firmalar Türk mobilya firmalarıyla proje kapsamında çalışmak istediklerini, firmalarımızdan franchise, toptan satış vb. konularda işbirliği niyetlerini ortaya koydu. Doha’da faaliyet gösteren firmalarımızın sayısının artmasını talep ettiler. Bu kapsamda Katar’da 2020 yılında düzenlenecek olan FİFA Dünya Kupası için yapılacak yeni tesislerin mobilyalarını Türkiye’den temin etmeye hazırız” şeklinde konuştu.

4 milyon 622 bin dolar ile yemek odası takımı birinci

"Katar’da ağırlıklı olarak Çin, İtalya, Almanya, İngiltere ve Fransa önemli rakiplerimiz" diye bilgi veren Gürle, "Katar hükümetinin ülkemize duyduğu sempati bizler için büyük avantaj. İhracatçı firmalarımız Katar pazarının ihtiyaçlarına dönük gerekli ilgiyi göstermeleri durumunda, pazar payımızı artırmamız mümkün olacak. Bu bağlamda, sadece mobilya sektörü için değil diğer sektörlerde de potansiyel Katarlı alıcı firmalar tespit edilip, ticari görüşmeler organize edilmelidir" dedi.

Türkiye, 2017 yılının Ocak-Ekim döneminde Katar’a 37 milyon 967 bin dolarlık mobilya ihraç etti. 2016 yılının aynı döneminde Katar’a yapılan mobilya ihracatı ise 32 milyon 996 bin dolar olmuştu. Türkiye’nin Katar’a mobilya ihracatı yüzde 15 artış gösterdi. Katar’a en fazla ihraç edilen mobilya ürünü ise 4 milyon 622 bin dolar ile yemek odası takımı oldu. Oturma grupları, yatak odaları, büro mobilyaları ve çocuk odası grupları ihracatta öne çıkan diğer mobilya ürünleri oldu.

Türkiye, 2017 yılının Ocak-Ekim döneminde 204 ülkeye 2 milyar 230 milyon dolarlık mobilya ürünleri ihraç ederken, Irak 357 milyon dolarlık tutarla zirvenin sahibi oldu. Almanya 162 milyon dolar ile ikinci sırada yer alırken, Suudi Arabistan Türkiye’den 156 milyon dolarlık mobilya ithal etti. Bu ülkeleri 110 milyon dolarlık mobilya ihracatı ile Fransa, 73 milyon dolar ile İngiltere, 72 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, 66 milyon dolar ile İsrail, 60 milyon dolarlık mobilya ihracatı ile Kazakistan, 58 milyon dolar ile Libya ve 53 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi.