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25 Şubat 2018 10:36

Katık atık transfer istasyonları artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sayıları altı adet olan modern katı atık transfer istasyonlarına bu yıl üç adet daha ekleyecek.

Katık atık transfer istasyonları artıyor

25 Şubat 2018 10:36

Selçuk, Seferihisar ve Bornova istasyonları peş peşe hizmete girecek.



Temiz ve yaşanabilir çevre için vahşi depolama yapan ilçelerdeki çöp deponi alanlarını birer birer kapatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bunların yerine devreye aldığı modern katı transfer istasyonlarına üç ilave daha yapıyor. Urla, Türkelli, Kısık ve Gümüldür’de katı atık transfer istasyonu kuran, Gediz ve Halkapınar’daki tesislerini yenileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içinde Selçuk, Seferihisar ve Bornova katı atık transfer istasyonlarını peş peşe devreye alacak.



Selçuk istasyonu Nisan’da açılıyor


İlk olarak Selçuk’taki tesis hizmete alınacak. Kaba inşaatı tamamlanan, ihtiyaç duyulan olan elektrik enerjisini üretmek üzere çatısına güneş panelleri döşenmeye başlanan Selçuk katı atık transfer istasyonu Nisan ayında açılacak. İsabey Mahallesinde İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 6 bin 930 metrekare arazide kurulan istasyonda, aynı anda iki adet TIR’a aktarım yapılabilecek. 4.5 milyon liraya mal olacak Selçuk katı atık transfer istasyonu, benzerlerinden de farklı olacak. Transfer işleminin gerçekleşeceği ana bina tamamen kap alı sistem faaliyet gösterecek.



Mayıs sonunda Seferihisar devrede


Seferihisar bölgesinin katı atıklarını toplayacak Seferihisar katı atık transfer istasyonu, 4 bin metrekarelik alanda kuruluyor. Mayıs ayı sonunda devreye girecek istasyon, çöp suyu boşaltma rampası, rampa, çöp transfer ünitesinden oluşuyor. Tesis yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak.



Sırada Bornova var


Bornova Naldöken’de 900 metrekarelik alanda yapımına başlanacak Bornova katı atık transfer istasyonu ise iki adet kapalı depo, çöp suyu boşaltma rampası, bir adet bunker ile çalışan çöp transfer binasından oluşacak. Bornova katı atık transfer istasyonunun bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.



Hem ekonomik hem de çevreci


İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Çeşme ve Karaburun’da kurulacak yeni katı atık transfer istasyonlarının da projelerini hazırlayacak ve izin süreçlerinin ardından yapımları için ihaleye çıkacak. İlçe belediyelerinin katı atıklarını çöp transfer istasyonuna getirmesinin birçok avantajı olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Bu tesisler sayesinde küçük araçlarıyla çöplerini transfer istasyonuna getiren ilçe belediyelerinin taşıma maliyetleri düşüyor. Taşıma hattındaki trafik yoğunluğu da azalıyor” dedi.




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