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12 Haziran 2018 14:32

Kazada tırda sıkışan sürücü için seferber oldular

İzmir’in Menemen ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarparak dururken, tırda sıkışan sürücüyü ambulans ve itfaiye ekipleri yoğun çabanın ardından kurtardı.

Kazada tırda sıkışan sürücü için seferber oldular

12 Haziran 2018 14:32


Kaza, saat 13.30 sıralarında İzmir’in Menemen çevreyolu Koyundere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan F. (53) idaresindeki 34 KG 6237 plakalı tır, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Şoför Erkan F. araçta sıkışırken, yardımına yoldan geçen araçlardaki vatandaşlar koştu. Baygın halde tırda sıkışan yaralı sürücü için hemen çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Uzun uğraş verdiler


İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans, itfaiye ve AKS ekipleri sürücüyü kurtarmak için uzun uğraş verdi. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlarında destek verdiği çalışmada, ağır yaralanan sürücü yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı.


Hemen ambulansa alınan Erkan F., Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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