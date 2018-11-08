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Kemalpaşa Belediyesi 6 bin 500 öğrenciyi sinema ile buluşturdu

‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında Kemalpaşa’da 6 bin 500 öğrenci sinema izledi.

‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında Kemalpaşa'da 6 bin 500 öğrenci sinema izledi.



Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleşen proje kapsamında belirlenen program çerçevesinde Kemalpaşa'daki tüm okullardan öğrenciler Kemalpaşa Belediyesi tarafından sinemaya götürüldü.



6 bin 500 öğrenci, Kemalpaşa Belediyesi tarafından yapılan planlama ile belediye tarafından ilçeye kazandırılan 15 Temmuz Kültür Sarayında açılan sinemada film izledi. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Kemalpaşa'da açılan sinema ile ilçenin büyük bir eksikliğini gidermiş olduklarını belirterek, “İlçemize kazandırmış olduğumuz 10 milyon TL'lik Kültür, Sanat ve Spor Merkezimizde açılan sinema salonu ile ilçemizin büyük bir eksiliğini giderdik. Bu projeden önce belediye olarak özellikle kırsal mahallelerimizde sinemaya gitmeyen çocuklarımız için çeşitli programlar düzenlemiştik. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleşen proje ile de okullarımızdan yapılan müracaatlar sonucunda 6 bin 500 yavrumuzu sinemayla buluşturduk. Amacımız, sanat ve kültür ile genç yaşta öğrencilerimizi tanıştırmak ve bundan sonra onların devam ettirmelerini sağlamaktır” diye konuştu.

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