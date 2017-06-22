Kemalpaşa’da muhtarlarla iftar programı

Ramazan ayı dolayısıyla mahalle muhtarları ile iftarda bir araya gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçeye bağlı mahallelerden sonra bu kez merkez mahallelerdeki muhtarlar ile buluştu. Muhtarların demokrasinin temel yapı taşları olduğunu belirten Uğurlu, muhtarlara büyük önem verilmesi gerektiğini kaydetti. Uğurlu, "Kemalpaşa Belediyesi olarak muhtarlarımız ile büyük bir aile olduğumuza inanıyor ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Şuan birçok mahallemizde çalışmamız var. Bu çalışmaları yaparken önce vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Sonra vatandaşlarımızdan topladığımız talepleri muhtarlarımız ile istişare edip öncelik sırasına göre çalışma yapıyoruz. İstişareye çok önem verdiğimizi muhtarlarımız bilirler. Kemalpaşa Belediyesi olarak mahalleler arası ayrım yapmaksızın siyasi görüşümüzü bir kenarı bırakıp hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Muhtarlarımız ile ortak çalışmak onlarla istişare etmek bize başarı kazandırıyor" dedi.

Başkan Uğurlu konuşmasının sonunda yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla muhtarlar nezdinde bütün Kemalpaşalıların Ramazan Bayramını kutlayarak bayramda Kemalpaşa Belediyesi olarak halkın hizmetinde olacaklarını vurguladı. Daha Kemalpaşa İlçe Kaymakamı Kemal Kızılkaya ise muhtarların çok önemli görevler ifa ettiklerini kaydederek kaymakamlık, belediye ve muhtarlarla birlikte çok güçlü bir uyum ve birliktelik içerisinde çalıştıklarını söyledi.

İftar programı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.