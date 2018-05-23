Kemalpaşa’da Ramazan bir başka güzel

Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları programı her gün farklı bir mahallede devam ediyor. Sütçüler Mahallesinde düzenlenen iftar programına katılan ve vatandaşlarla tek tek ilgilenen Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, “Ramazan kardeşlik, dostluk ve paylaşmak demektir. Bugün olduğu gibi her gün hemşerilerimiz ile birlikte aynı sofrada iftarımızı yapıyoruz” dedi.

Kemalpaşa’da birlik ve beraberlik örneği sergilediklerini vurgulayan Uğurlu, “Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayı, mağfiret ve bereket ayıdır. Bu bereketi vatandaşlarımız ile paylaşmak için bugün burada sizlerle toplanmış bulunmaktayız. Allah bu Ramazan ayı münasebetiyle tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Bu Ramazan ayı dolayısıyla yapmış olduğumuz duaları da makbul eylesin. Allah bu birlik ve beraberliğimizi hiç bozmasın. Yurdumuza kasteden düşmanlara fırsat vermesin. Cenab-ı Hakk yurdumuza göz dikmiş şer odaklarına, ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere ve bunlara yataklık edenlere fırsat vermesin. Allah bizleri bu Ramazan’ın feyzinden ve bereketinden en güzel şekilde istifade eden kullarından eylesin. Hepinizin Ramazan ayı ve gelecek olan Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyor, nice sağlıklı huzurlu ömürler diliyorum” diye konuştu. Daha sonra konuşan AK Parti Milletvekili adayı Yaşar Kırkpınar ise Belediye Başkanı Arif Uğurlu’ya teşekkür ederek, “Belediye başkanımız seçildiği günden buyana hem bizlerle hem sizlerle sürekli içli dışlı olmuş, hemşerilerinden hiçbir zaman kopmamıştır. Burada sizlerin huzurunda kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

İftar sonrası kahvehaneleri dolaşan Uğurlu ve Kırkpınar, vatandaşlarla sohbet edip Ramazanlarını tebrik ettiler.