Kemalpaşa’da sünnet şöleni 2 Temmuz’da

Kemalpaşa Belediyesi ile Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği (KESİAD) işbirliğince düzenlenecek toplu sünnet şöleni, 2 Temmuz Pazar günü Kemalpaşa Park Orman sosyal sosyal tesislerinde gerçekleştirilecek. Sünnet şöleni için yapılan hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sora sosyal belediyecilik alanında da hizmet etmeye azami gayret gösterdiklerini vurguladı. Şölen için iki ay öncesinden hazırlık yapmaya başladıklarını ve müracaat aldıklarını dile getiren Uğurlu açıklamasında şunları söyledi:

"Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından organize edilen ve KESİAD tarafından desteklenen sünnet şöleni ilçemize kazandırdığımız cazibe merkezlerinden biri olan Park Orman Kemalpaşa sosyal tesislerimizde gerçekleştirilecek. 6 yaş ve üzeri 130 çocuğumuz sünnet olacak. Etkinliğimizde Ülkü Eyüpoğlulları konseri, animasyon gösterileri, halk oyunları gösterisi, lokma dağıtımı ve ikram hizmetimiz olacak. Sünnet şölenimizi tıpkı diğer etkinlikler gibi sorunsuz bir şekilde tamamlamak için arkadaşlarımız özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. ben bütün vatandaşlarımızı sünnet şölenimize davet ediyor, Kemalpaşa Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında hizmetlerimizin devam edeceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Başkan Uğurlu, şölene yaşı gereği sünnet olamayacak olan çocukların da eğlence amaçlı katılacaklarını da sözlerine ekledi.