Konak’ın iftar sofraları devam ediyor

Bereket, hoşgörü ve kardeşlik sofralarının 20’ncisi bu kez Huzur, Zeybek ve Yavuz Selim mahallesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Turgutreis İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP’nin İzmir 1. bölge milletvekili adayı Kani Beko’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Okunan ezanın ardından mahalle sakinleri Konak Belediyesince ikram edilen çorba, İzmir köfte, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan iftar menüsüyle oruçlarını açtı. İftar sonrası mahalle sakinlerine seslenen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Ramazan ayının bereketini paylaşmak için mahallelerde iftar sofrası kurduklarını söyledi.

Çocuklara pamuk şeker ve şerbet ikramı

Kurulan iftar sofralarına gelenlere teşekkür eden Pekdaş, “İnsanı dostlarıyla dayanışma içinde tutan, kardeşliğimizi güçlendiren bu günlerde bu soframızda bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu birliğimizin, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın devam etmesini diliyorum” dedi. Pekdaş, çoğunluğu Balkan göçmeni olan mahalle sakinlerinin yaklaşan bayramını da kutladı. Kendisi de bir Balkan göçmeni bir babanın kızı olan Pekdaş, “Dedelerimiz, babalarımız yerlerinden yurtlarından koparılmış, buraları yurt edinen insanlardı. Yeni yurdumuzda güvenli ve huzurlu bir hale getirilmek için birlikte mücadele ettik. Yaşadığımız şehrin bize güven vermesini, güzelleşmesini istedik. Kimsenin karşısında eğilmeyen, bükülmeyen, kendine güvenen insanlar olarak yaşamımızı sürdürmek istiyoruz. Ramazanda da bu duygularımızı çoğaltarak aydınlık bayram günlerinin gelmesini diliyoruz. Bayramımız Türkiye’ye bayram olarak da gelsin, aydınlık günlerin daim olmasını diliyorum” diye konuştu. Başkan Pekdaş, iftar sonrası mahalle sakinleriyle sohbet etme fırsatı da buldu. Konak Belediyesinin iftar programı sahnelenen Ramazan gösterileriyle şenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Hacivat-Karagöz, sihirbazlık ve ortaoyunu ile renklenen Ramazan eğlencesinde çocuklara pamuk şeker ve şerbet ikramı da yapıldı.