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22 Haziran 2018 10:23

Konak’ta yaz tatili eğlenceli geçecek

Konak Belediyesi’nin tatile giren öğrenciler için düzenlediği ücretsiz yaz okulları 25 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Konak’ta yaz tatili eğlenceli geçecek

22 Haziran 2018 10:23

Yoğun talep gören yaz okullarında eğitimler 16 Ağustos’ta sona erecek. Çocuklar; eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, uzay ve astronomi, nefes-beden-denge, benim filmim, müzik, görsel sanatlar, felsefe, dans ve mahalli oyunlar gibi birbirinden farklı ve eğlenceli eğitimler görecek.


Konak Belediyesi’nin ücretsiz yaz okullarına 7-14 yaş aralığında çocuklar kayıt yaptırabiliyor. Yaz Okulları’nın eğitimleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez verilecek. Eğitimler Konak Belediyesi’nin Ballıkuyu, Eşrefpaşa, Hatay, Gültepe, Aziziye, Kadriye ve Zeytinlik semt merkezleri ile Güzelyalı, Selahattin Akçiçek ve Türkan Saylan kültür merkezleri, Ziya Zişan Saadet Aytulun İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Dario Moreno Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. 25 Haziran’da başlayacak yaz okulunda sabah dersleri saat 09.30’da başlayıp, 12.40’ta sona erecek. Öğleden sonraki dersler ise saat 14.00’te başlayıp 17.30’da bitecek. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere haftada dört gün düzenlenecek eğitimler sayesinde çocuklar hem eğlenecek hem yeni bilgiler öğrenecek.


Yaz Okullarına kayıtlar için başvuranlar ikamet bilgilerine göre adreslerine en yakın kültür veya semt merkezine yazıldı. Dört hafta sürecek eğitimlerin birinci dönemi 25 Haziran-19 Temmuz, ikinci dönemi ise 23 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Devam zorunluluğu bulunan kurslar konunun uzmanı eğitmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından verilecek. Bu yıl ders seçeneklerini daha ilgi çekici hale gelen Konak Belediyesi’nin yazı okulları farklı branşlarda verilen eğitimlerle de dikkat çekiyor. Öğrencileri yaz tatilinde faydalı aktivitelere yönlendirerek boş vakitlerini değerlendirmeyi amaçlayan Yaz Okullarında çocuklar; eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, uzay ve astronomi, nefes-beden-denge, benim filmim, müzik, görsel sanatlar, felsefe, dans ve mahalli oyunlar gibi birbirinden farklı dersler görecek. Eğitimler sonunda katılımcı çocuklara sertifika sunulacak.




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