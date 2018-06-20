Kooperatifleşme güç kazanıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sosyoloji Bölümü tarafından “Tire Süt Kooperatifi Üzerine Sosyolojik bir Araştırma” başlıklı saha çalışması yapıldı. Çalışmada, üreticilerin yüzde 43,2’si çocuklarının mesleklerini sürdürmesini istediğini belirtti.

İEÜ Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Derya Nizam Bilgiç ve Araştırma Görevlisi Helin Kardelen Kavuş danışmanlığında ikinci sınıfta eğitim gören 28 öğrenci tarafından 220 kişiyle anket görüşmesi yapıldı. Katılımcıların 170’inin kooperatife üye olduğu, 50’sinin üyeliğinin bulunmadığı ifade edildi. Araştırma sonuçlarını öğrenciler Beyzanur Demirelli, Büşra Olkun, Gizem Dinçseven, Gizem Oğuzhan, İyem Çiftçi, Filiz Ezgi, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ile paylaştı.

Araştırma sonuçları hakkında bilgi veren İEÜ Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Derya Nizam Bilgiç, “Kırsal ve yerel kalkınma çok boyutlu bir olgu, ekonomik göstergelerin yanında sosyal ve kültürel göstergeleri de incelemek gerekiyor. İzmir kırsal kalkınma alanında oldukça başarılı illerden bir tanesi oldu. Belediyeler ve kooperatifler arasında kurulan işbirliği, kırsal üretici ve şehirli tüketiciler arasında kurulan köprülerle kooperatifleşmenin yeniden güç kazandığını görüyoruz” dedi.

“Kooperatif ile ürünler değer kazanıyor”

Üreticilerin yüzde 43,2’sinin çocuklarının mesleklerini sürdürmesini istediğini belirttiğini bunun kıra, köylülüğe ve geleneğe bakış açısının değiştiğinin bir kanıtı olduğunu vurgulayan Nizam, eskiden geri kalmışlıkla ilişkilendirilen bu olguların kıymetinin şimdi daha çok bilindiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 80,9’unun kooperatifin yörenin sosyo-ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynadığını düşündüğünü aktaran Nizam, “Ankette yer alanların yüzde 77,3’ü kooperatifin yöre üreticisinin saygınlığını arttırdığını, yüzde 74,1’i Tire Süt Kooperatifi ile ürünlerinin değer kazandığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 68,6’sı da kooperatifin bölgede çiftçiler arasında dayanışma duygusunu arttırdığını belirtiyor” diye konuştu. Nizam, katılımcıların kooperatife üye olmalarındaki neden sorulduğunda, yüzde 32,7’sinin “pazar garantisinden yararlanmak”, yüzde 16,4’ünün “bölgemizin kalkınmasını sağlamak”, yüzde 11,8’inin “uygun ve kaliteli kredi kullanabilmek”, yüzde 9,1’inin de “ucuz kredi kullanabilmek” yanıtını verdiğini kaydetti.

“Çiftçi odaklı ulusal tarım politikası benimsenmeli”

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük de ülke şartlarının gereği olarak üretimin devamlılığının sağlanması için kooperatifleşmenin büyük önem taşıdığını söyledi. Eskiyörük, “Tarım, Türkiye’nin kalkınması için en önemli sektör. Fakat ülke olarak biz, henüz yolumuzu oluşturamadık. Türkiye tarım ve hayvancılığı yüzde 70 oranında aile işletmelerinden oluşuyor. Küçük aile işletmeleri ile Avrupa Birliği’ne giremeyeceğimizi, kaliteli üretim yapamayacağımızı, dünya pazarıyla rekabet edemeyeceğimizi bu işletmelerin maliyetlerinin yüksek ve kalitelerinin düşük olduğunu savunan bir zihniyet var. Ben bu zihniyetin karşında Tire Süt Kooperatifi’nin tüm sorunları çözdüğünü ve kooperatifleşmemiz gerektiğini haykırıyorum” dedi. Eskiyörük, “Çiftçiye para veren değil, para kazandıran bir tarım politikası oluşturulmalıdır” diye konuştu.