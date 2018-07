Köpeğine işkence ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı

Olay, Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 5002 sokakta yaşandı. İddiaya göre evinde köpek besleyen A.S.’nin yaklaşık bir ay önce dünyaya gelen beş yavrusu bulunan köpeğini sürekli dövdüğü, söz konusu köpeğin dakikalarca acı çekerek bağırdığı öne sürüldü. 5002 sokakta oturan bir grup hayvan sever, yaşanan bu olaya tepki göstermek amacıyla sokağa çıktı. Olayın ardından sokak sakinlerinden imza toplayan hayvan severler, köpeğine şiddet uyguladığı öne sürülen söz konusu A.S. hakkında ilgili yetkililerden gereğinin yapılmasını istedi.

İmza kampanyası başlattılar

Yavruları bulunan köpeğin cam çerçeveli balkonda oldukça sıcak bir havada geç saatlere kadar sürekli kapalı tutulduğunu öne süren mahalle sakinlerinden hayvan sever Hatice Özkoca, "Daha önceden köpeğin sesini sürekli duyuyordum. Ancak şiddette yönelik olup olmadığını kafamda netleştiremiyordum. Fakat 19 Temmuz gecesi acıyla bağıran bir köpek sesi duydum. Önce bir sokak köpeği olabileceğini düşündüm, sonra sokağa çıktım ve ses yanımızdaki binadan geliyordu" dedi.

Yetkililerin herhangi bir işlem yapmadığını öne süren Özkoca, bunun üzerine imza kampanyası başlattıklarını dile getirdi. Birçok sokak sakinlerinden imza topladıklarını, daha sonra Selçuk Doğa ve Hayvanseverler Derneği üyeleri ile birlikte ilgili birimlere gerekli şikayetlerini yaptıklarını ifade eden Özkoca, yetkililerin bu konuda gerekli yaptırımı uygulamalarını istedi.

"Yasa mutlaka çıkartılmalı"

Bu tür olaylar için Türkiye’de kanunların bir an önce çıkarılması gerektiğini belirten bir diğer hayvan sever Beray Yürek de, "İlgili yetkililer sahipli bir köpeğe herhangi bir uygulama yapılamadığını söylüyorlar. Ben çocuğumu duvardan duvara çarpma hakkına sahip miyim? Bu kanunların çok acilen yaptırımlı bir şekilde çıkması lazım" diye konuştu.

"Sopayla vurduğunu gördüm"

Yaklaşık iki hafta önce gece saat 23.00 sularında evine geldiğinde köpek sesi duyduğunu, sonra balkona çıkarak sesin karşı apartmandan geldiğini ve A.S.’nin elinde bir tahta sopayla köpeğe vurduğunu öne süren 5002 sokak sakinlerinden Sezen Deniz Keski, "Vurmanın etkisiyle hayvan havaya zıplıyordu. Sanırım hayvan o zaman yeni doğum yapmıştı, kasada çok küçük yavrular vardı. Sonra bu kişinin eşi çıktı ’lütfen yapma’ deyip çığlık çığlığa bağırdı. Sonra eşini içeriye gönderdi ve hayvana birkaç kez daha vurdu sonra içeriye girdiler" diye konuştu.

"Köpeğime özenle bakıyorum"

Köpeğine şiddet uyguladığı yönündeki bu iddiaları yalanlayan ve böyle bir şiddetin söz konusu olmadığını dile getiren A.S. ise, "Vatandaşların tepki gösterdikleri gece evimin balkonundaki vana patladı ve su fışkırmaya başladı. Aynı balkonda köpeğim ve yavruları da var. Köpek yavrularını korumak amacıyla sürekli hırçınlık yapmaya başladı ve korktu. Ben birkaç kez köpeğimi boynundan tutup kapıya doğru ittim. Tamamen olay bundan ibarettir. Bir ay önce doğum yapmış olan köpeğime şiddet uygulayabilir miyim ben? Kesinlikle böyle bir şey olamaz" şeklinde konuşarak iddiaları yalanladı.

Yeni doğan yavruların dişleri çıktığı için köpeğinin emzirmediğini söyleyen A.S., "Biz de küçük yavrulara özel mama aldık ve onu veriyoruz. Dolayısıyla köpeğimizi geceleri yanımıza alıp özel yuvasına yatırıyoruz. Biz Tontiş’i yanımıza almazsak bu kez gidip yavrularının mamasını yiyor ve o küçük köpekler bu kez aç kalıyor. Bu yüzden köpeğimizi gece yanımıza alıyoruz. Yani Tontiş emzirmediği için küçük yavruları ağlıyor" dedi.

Köpeğini her hafta kendisi tıraş edip her gün de yıkadığını dile getiren A.S., ayrıca kaldıkları alanı sürekli temizlediğini ifade etti. Sahibinin her çağırdığı yere sevimli hareketler yaparak giden Tontiş ise, A.S.’nin kucağında mutlu pozlar verdi.