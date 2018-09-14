Köse'den Başkan Pekdaş'a teşekkür

Bir dizi etkinliğe katılmak üzere İzmir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı makamında ziyaret etti. Görüşmeye CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Ayfer Cömert, MYK Üyesi Perihan Yardımcı, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı ile Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Sündüz Seçkiner Başsorgun da katıldı.

Başkan Pekdaş'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Köse, başarılı işlerinden ötürü teşekkür etti. Görüşme sonunda kısa bir değerlendirme yapan Köse, Sema Pekdaş olmak üzere CHP'li kadın belediye başkanlarının başarılı işlere imza attıklarını dile getirdi. Bu başarının artarak çoğalması için yaklaşan yerel seçimlerde daha çok kadının aday gösterilmesini hedeflediklerini vurguladı. Partilerinde yüzde 33'lük cinsiyet kotası bulunduğunun altını çizen Köse, “Yerel seçimlerde Türkiye'nin her yerinde kadın adayların çıkması için çalışmalar yapıyoruz. Sadece belediye başkanlığı, meclis üyeliği değil aynı zamanda kadın muhtar çıkarmayı da hedefliyoruz. Böylelikle yerel yönetimlerde kadınların temsiliyetini en üst noktaya çıkarmış olacağız” dedi.

İnönü Evi'nin açılışına davet etti

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve beraberindeki kadın kolları yöneticileri ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, vermiş oldukları destekten ötürü teşekkür etti. Pekdaş, Köse ve beraberindeki heyeti geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmaları biten 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün doğduğu evin 24 Eylül'de yapılacak açılışına davet etti.