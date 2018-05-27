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27 Mayıs 2018 10:48

Küçük flamenkocular sertifika aldı

Foça Belediyesi Küçükler Flamenko Dans Kursu için sertifika töreni ve atölye çalışması düzenlendi.

Küçük flamenkocular sertifika aldı

27 Mayıs 2018 10:48

Derya Çakırefe eğitmenliğindeki kursta, 8-12 yaş aralığındaki 10 öğrenciye, 5 ay süresince flamenko dersi verildi.



Foça Belediyesi Küçükler Flamenko Dans Kursu sertifika törenine; İzmir 12 Dans Sanat ve Müzik Atölyesi Ebru Çavuşoğlu Güvençalan’ın davetlisi olarak, Yunanistan Atina’dan ülkemize gelen Alma Gitana Flamenco Group Maestrosu Katerina Albertini Voulgarini de katıldı. Maestro Voulgarini, küçük flamenkocularla birlikte atölye çalışması yaptı. Çalışmaya, unutulmaz Türk Sanat Müziği Bestekârı Avni Anıl’ın oğlu Ezgi Anıl da gitarıyla eşlik etti. Misafir sanatçılar flamenko kursu öğrencilerine katılım sertifikalarını verdi.



Ücretsiz kurslar


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, küçük flamenkocuların sevincini paylaştı. Dans çalışmalarının, özellikle çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerine faydalar sağladığını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Flamenko Eğitmenimiz Derya Çakırefe’ye ve çok kıymetli misafir sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Öğrenci velilerimize ve küçük flamenkocularımıza esenlikler diliyorum. 14 yıldan bugüne uzman eğitmenler idaresinde Foça’da, 7’den 70’e herkesin katılabileceği ücretsiz kurslar açıyoruz. Kursiyerlerimiz, belediyemizin düzenlediği etkinliklerde ve festivallerde de sahne alıyorlar” dedi.




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