Londra’da ’dijital kent’ yorumlarına ödül yağdı

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Londra’da Westminster Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen mimari tasarım festivali Fabfest’te İzmir’i iki farklı projeyle temsil etti. Geçtiğimiz yılki festivalde, ’Hawthorn etkileyici tasarım’ dalında birincilik, para ödülü ve jüri tarafından en iyi mimarı tasarım kategorisinde üçüncülük alan İzmir ekonomili mimarlar, bu yıl da dijital şehir olarak belirlenen ana tema üzerinde yaptıkları çalışmalarla Londra’da damgasını vurdu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, bu festivalde ise ödülleri topladı. Öğrenciler, mimari detay çözüm alanında birincilik ve üçüncülük, mimari tasarım alanında ve mimari detay çözümünde üçüncülük, malzeme kullanımında da üçüncülük aldı.

Öğrenciler, ECOFAB adıyla yarışmaya 17 kişilik bir ekiple katıldı. Öğrenciler Gözde Damla Turhan, Elfin Ulupınar, Seda Tosun, Aslıhan Doyuran, Alper Ateş, Onur Baturay, Emir Emirbayer, Kaan Turhan, Sercan Hatırnaz, Londra’da ekonomik ağlara ve birbirlerine bağlı olan küresel şehirleri anlattıkları tasarımlarıyla yer aldı. Öğrencilerden Seyit Koyuncu, Erman Eskiköy, Ebrar Eke, İpek Akbaşoğlu, Erol Gönül, Büşra Kayalar, Ayça Özüm Sevinç, Melih Yavuz da, Monad adlı projelerinde şehirlerin dinamizmini ve uyarlanabilirliğini anlattı.

"Etkinlikte ,33 ülkeden mentorler ve öğrenciler tasarımlarını inşa etti"

İEÜ Mimarlık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Güzden Varinlioğlu, festivale ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu yıl üçüncü kez yapılan dijital üretim yarışmasında konu dijital şehir olarak belirlendi. Geçen yıl 10 öğrencimizle katılmıştık. Bu yıl 2 farklı projeyle katıldık. Festivalde, her yıl belirlenen tema kapsamında, kısıtlı malzeme ile kısıtlı bir alanda hesaplamalı tasarım yöntemleriyle bir pavyon tasarımı isteniyor. Etkinlikte ,33 ülkeden mentorler ve öğrenciler tasarımlarını inşa etti. Üretme ve inşa etme yarışmasında da iki projemiz ödül aldı" dedi.

Öğrencilerin bu yıl bilişim ve iletişim üzerine kent tasarladığını belirten Varinlioğlu, Voxel adlı projede günümüzün aşırı nüfuslu ve dijital olarak birbirine bağlı şehirlerini konu aldıklarını söyledi. Varinlioğlu, Monad adlı projede de kentsel yaşamın ihtiyaçlarına göre şehrin kendini en verimli şekilde organize etmesini konu aldıklarını da kaydetti.