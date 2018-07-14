Macera arayanlar bu parkta buluşacak

Hazırlık çalışmalarının hızla sürdüğü bu dev tema parkındaki çalışmaları denetleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, 16 milyon liralık bu "renkli yatırımı" yaz sonunda hizmete açacaklarını söyledi.

Kentin farklı bölgelerinde kurduğu parklarla her yaştan İzmirlinin hoşça vakit geçirip dinlenebileceği yeni alanlar yaratan İzmir Büyükşehir Belediyesi, heyecan ve adrenalin tutkunlarını da unutmadı. İzmir’in yerel yönetimi, Bornova Atatürk Mahallesi’nde yapımına devam ettiği parkı, her köşesinde heyecan verici aktivitelerin yer aldığı, açık hava sporlarının yapılabileceği bir cazibe merkezi haline getirmeye hazırlanıyor. "Macera İzmir" adı verilen bu dev tema parkının yaz sonunda tamamlanması ve kısa süre içinde özellikle gençlerin uğrak merkezi olması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hem spor, hem de eğlence ve heyecan arayanlara hitap edecek, her yaştan insanın keyifli vakit geçirebileceği Macera İzmir’in yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Macera Parkı ile bölgeye yeni bir soluk getirileceğini ifade eden Başkan Kocaoğlu, "Özellikle gençler ve kendini her daim genç hissedenler bu parka bayılacak. 30 dönüm üzerine kurduğumuz Macera İzmir’i yaz sonunda hizmete açacağız" diye konuştu.

Dağcılık eğitimi de olacak

Bornova’de açık hava sporlarının yapılabileceği mekanlar ile dağcılık, kaya tırmanışı ve zipline gibi aktiviteleri barındıran Macera Park’ın her köşesinde ayrı bir heyecan olacak. 16 milyon liraya mal olan parkta spor ve eğlencenin yanı sıra, engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik düzenlemeler ile 4 bin metrekare piknik alanı, seyir terasları, seyir kulesi, gölet ve süs havuzları da yer alıyor.

Alanın topografik yapısının kayalık olması nedeniyle, projede planlanan spor aktivitelerinin başında dağcılık sporu yer alıyor. Bu konsept dahilinde, zipline (yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat üzerinde kayma aktivitesi), doğal kaya tırmanışına olanak sağlayan özel bir bölüm ve uluslararası standartlarda yapay bir tırmanma duvarı bulunuyor. Planlanan her üç tesis alanı içerisinde, tırmanış üzerine lisanlı eğitimciler tarafından eğitim de verilecek. Tesis, İZULAŞ A.Ş tarafından işletilecek.

Ödüllü proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Macera İzmir" projesini hazırlarken, her türlü ziyaretçi profilinin kullanımına açık olması, özellikle engelli, çocuk ve yaşlı ziyaretçilerin gereksinimlerine yönelik düzenlemeler içermesi ve kolay erişilebilirliğine özen gösterdi. Spor ve eğlencenin bir arada olabildiği aktivitelere olanak sağlaması hedeflenen proje, doğal dokuya zarar verilmeden, aksine dokuyu güçlendirecek şekilde hazırlandı. Alanının eğimli yapısı yüzünden yok olmaya yüz tutmuş ya da yok olmuş bitki örtüsünün yeniden canlandırıldığı bir proje olmasına da ayrıca dikkat edildi. Macera İzmir’de topografik yapıyla uyumlu bir adet gölet ve üç adet süs havuzu de yer aldı. Alanın 19 bin metrekaresine 361 ağaç, 36 bin çalı ve yer örtücü bitki dikimi yapıldı. Parka, 105 bin adet daha yer örtücü bitki ve çalı dikiminin gerçekleştirileceği bildirildi.

Macera İzmir projesi, ATRAX’S 2017 yılı eğlence fuarı Sporlu Şehirler Daha Eğlenceli teması ile Yıldızlı Proje ödülüne de layık görüldü.