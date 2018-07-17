Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 12:02

Mandalina artık ’Resmen’ Seferihisarlı

Türk Patent Enstitüsü, bölgede yetişen satsuma cinsi mandalinayı ’Seferihisar Mandalinası’ adıyla coğrafi işaret vererek tescilledi.

Mandalina artık ’Resmen’ Seferihisarlı

17 Temmuz 2018 12:02

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Uzun zamandır beklediğimiz müjdeli haberi sonunda aldık. Coğrafi işaret, Seferihisar Mandalinası’nın markalaşması, iç piyasada ve yurt dışında satış olanaklarının arttırılması demek” dedi.


Seferihisar Belediyesi, satsuma cinsi mandalinanın coğrafi işaretini almak için 2013 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapmıştı. Patent Enstitüsü, detaylı incelemelerinin ardından bölgenin mandalinasını Seferihisar Mandalinası’nı adıyla tescilleme kararı aldı.



"Ulusal ve uluslararası piyasada tercih ediliyor"


Türk Patent Enstitüsü tarafından Seferihisar Belediyesine gönderilen raporda Seferihisar Mandalinası tanımı ve ayırt edici özellikler olarak şu ifadeler yer aldı:


"İzmir’in Seferihisar ilçesinde mandalina tarımı 1953 yılında 600 adet satsuma dikilmesiyle başlamıştır. Zamanla ilçe, mandalina yetiştiriciliği ve ihracat açısından ticari anlamda öne çıkmıştır. Seferihisar Mandalinası’nın ayırt edici özellikleri; ince ve pürüzsüz kabuğa sahip olması, ince dilim zarı, satsuma mandalinine özgü basıklığı göstermesi ile tat ve aroması nedeniyle tüketici tarafından tercih edilmesidir. Kuzeyi kapalı, güneyi açık, nem birikimi sağlayan söz konusu bölgede Satsuma mandalina türünün kabuğu daha ince olmakta ve meyve şekli yansılaşmaktadır. Bu iki özellik ise yörede yetişen mandalinaları ulusal ve uluslararası piyasada tercih edilir hale getirmiştir. Diğer yörelerde yetişen mandalinalardan farklı olmak üzere Seferihisar Mandalinası’nın rengi ağaçtayken sararmaktadır. Seferihisar ilçesinde mandalinanın tanıtımına yönelik her yıl hasat mevsimi başında mandalina festivali düzenlenmektedir. Yerel yönetim desteğiyle okullarda mandalina suyu dağıtımı, organik köy, organik pazar ve sanal market çalışmaları yapılmaktadır.”


Seferihisar Mandalinası coğrafi işaretini kullanan ürünler üzerinde etiket kullanımı zorunlu olacak. Tescil belgesinde açıklanan özelliklere uygun olarak Seferihisar Mandalinası üretimi yapılıp yapılmadığına dair kontroller Seferihisar Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde yapılacak.



"Uzun yıllardır verdiğimiz emeklerimizin karşılığını aldık"


Uzun zamandır bekledikleri müjdeli haberi sonunda aldıklarını ifade eden Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünyanın en kaliteli mandalinası olan Satsuma, Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen coğrafi işaretle ’Seferihisar Mandalinası’ adını alıyor. Coğrafi işaret, Seferihisar, Sığacık, Ürkmez, Doğanbey dahil olmak üzere tüm sınırlarımızı kapsıyor. 2013 yılında başvurumuzu yapmıştık ve sonunda mandalina ismini Seferihisar ile tescil ettirmeyi başarıyoruz. Uzun yıllardır verdiğimiz emeklerimizin karşılığını aldık. Coğrafi işaret, Seferihisar Mandalinası’nın markalaşması, iç piyasada ve yurt dışında satış olanaklarının arttırılması demek. Dokuz yıldır mandalina üreticilerinin sorunlarına çare olmak, ekmeklerini büyütmek, ürünü çeşitlendirmek, pazarlama olanaklarını arttırmak ve markalaştırmak için çalışmalar yaptık. Artık elimiz çok daha güçlü. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı bütün kalbimle kutluyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç