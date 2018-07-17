Mandalina artık ’Resmen’ Seferihisarlı

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Uzun zamandır beklediğimiz müjdeli haberi sonunda aldık. Coğrafi işaret, Seferihisar Mandalinası’nın markalaşması, iç piyasada ve yurt dışında satış olanaklarının arttırılması demek” dedi.

Seferihisar Belediyesi, satsuma cinsi mandalinanın coğrafi işaretini almak için 2013 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapmıştı. Patent Enstitüsü, detaylı incelemelerinin ardından bölgenin mandalinasını Seferihisar Mandalinası’nı adıyla tescilleme kararı aldı.

"Ulusal ve uluslararası piyasada tercih ediliyor"

Türk Patent Enstitüsü tarafından Seferihisar Belediyesine gönderilen raporda Seferihisar Mandalinası tanımı ve ayırt edici özellikler olarak şu ifadeler yer aldı:

"İzmir’in Seferihisar ilçesinde mandalina tarımı 1953 yılında 600 adet satsuma dikilmesiyle başlamıştır. Zamanla ilçe, mandalina yetiştiriciliği ve ihracat açısından ticari anlamda öne çıkmıştır. Seferihisar Mandalinası’nın ayırt edici özellikleri; ince ve pürüzsüz kabuğa sahip olması, ince dilim zarı, satsuma mandalinine özgü basıklığı göstermesi ile tat ve aroması nedeniyle tüketici tarafından tercih edilmesidir. Kuzeyi kapalı, güneyi açık, nem birikimi sağlayan söz konusu bölgede Satsuma mandalina türünün kabuğu daha ince olmakta ve meyve şekli yansılaşmaktadır. Bu iki özellik ise yörede yetişen mandalinaları ulusal ve uluslararası piyasada tercih edilir hale getirmiştir. Diğer yörelerde yetişen mandalinalardan farklı olmak üzere Seferihisar Mandalinası’nın rengi ağaçtayken sararmaktadır. Seferihisar ilçesinde mandalinanın tanıtımına yönelik her yıl hasat mevsimi başında mandalina festivali düzenlenmektedir. Yerel yönetim desteğiyle okullarda mandalina suyu dağıtımı, organik köy, organik pazar ve sanal market çalışmaları yapılmaktadır.”

Seferihisar Mandalinası coğrafi işaretini kullanan ürünler üzerinde etiket kullanımı zorunlu olacak. Tescil belgesinde açıklanan özelliklere uygun olarak Seferihisar Mandalinası üretimi yapılıp yapılmadığına dair kontroller Seferihisar Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde yapılacak.

"Uzun yıllardır verdiğimiz emeklerimizin karşılığını aldık"

Uzun zamandır bekledikleri müjdeli haberi sonunda aldıklarını ifade eden Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünyanın en kaliteli mandalinası olan Satsuma, Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen coğrafi işaretle ’Seferihisar Mandalinası’ adını alıyor. Coğrafi işaret, Seferihisar, Sığacık, Ürkmez, Doğanbey dahil olmak üzere tüm sınırlarımızı kapsıyor. 2013 yılında başvurumuzu yapmıştık ve sonunda mandalina ismini Seferihisar ile tescil ettirmeyi başarıyoruz. Uzun yıllardır verdiğimiz emeklerimizin karşılığını aldık. Coğrafi işaret, Seferihisar Mandalinası’nın markalaşması, iç piyasada ve yurt dışında satış olanaklarının arttırılması demek. Dokuz yıldır mandalina üreticilerinin sorunlarına çare olmak, ekmeklerini büyütmek, ürünü çeşitlendirmek, pazarlama olanaklarını arttırmak ve markalaştırmak için çalışmalar yaptık. Artık elimiz çok daha güçlü. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı bütün kalbimle kutluyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.