Manisalılar, Halil İbrahim İftar Sofrası’nda buluştu

Şehitler için, birlik ve beraberlik için dualar edilerek başlanan programda, ilahiler ve semazen gösterileriyle eski Ramazan günleri yaşatıldı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı davete, Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu Başkanı Muzaffer Okumuş, Milliyetçi Hareket Partisi 2. Bölge Milletvekili adayı Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Necip Fazıl Kurt, İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Ömür Raşit Tayfur ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Yoğun programları dolayısıyla iftara katılamayan Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar gönderdikleri mesajlarla Manisalı hemşerilerinin gelecek Ramazan Bayramı’nı kutladı.

“Biz çözümün yanında yer aldık”

İftarın ardından konuşmasını yapan Milliyetçi Hareket Partisi 2. Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, “Mübarek Ramazan Ayı’nın sonuna geldik. Şimdiden aziz milletimin ve Müslüman aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Fırat Kalkanında ve Afrin’de kahramanca savaştıkları gibi bugün terör yuvası Kandil’e yürüyen Mehmetçiklerimize selamlarımı, dualarımı gönderiyorum” dedi. Osmanağaoğlu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin “Siz hemşerilerimizin sorunlarını da çözümlerini de biliyoruz. Biz çözümün yanında yer aldık. Bizim safımız çözümün yanı, sizden Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı’na yürek koyarak desteklemesini arzu ediyorum” diye konuştu.