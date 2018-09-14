MaviBahçe Şehre Dönüş Festivali başlıyor

Macera Parkuru, Açık Sahne, Satranç Turnuvası gibi etkinliklerin yer aldığı festival, sevilen grup Yüksek Sadakat'ın konseriyle son bulacak.

Festivalde 7'den 70'e tüm ziyaretçilere hitap eden aktiviteler, kente dönüş yapan İzmirlilere eğlenceli, macera dolu anlar yaşatacak.

Dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirecek Yüksek Sadakat, 23 Eylül Pazar akşamı MaviBahçe Kent Meydanı'nda saat 19.30'da sevenleriyle buluşacak. Haydi Gel İçelim, Döneceksin Diye Söz Ver, Aşk Durdukça, Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer, Kadınım, Pervane gibi şarkıları Türk müziğine kazandıran grup üyeleri, gecenin ilerleyen saatlerine kadar İzmirlilere coşku dolu anlar yaşatacak. Ücretsiz düzenlenecek konsere tüm İzmirliler davet edildi.

Macera Parkuru Survivor ruhunu yaşatacak

Çocuklar için hazırlanan Macera Parkuru 15-16 Eylül tarihlerinde yine aynı Kent Meydanı'nda düzenlenecek. Çocukların Survivor ruhunu yaşayacakları parkurda, küçük ziyaretçileri macera dolu anlar bekliyor.

Futbol tutkunları Fifa 2018'de buluşacak

Futbol tutkunu İzmirliler, festival en renkli organizasyonlarından biri olan Fifa 2018 Turnuvası'nda buluşacak. 22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek eğlenceli turnuvaya katılanlar, keyif dolu anlar yaşarken, kazanmanın da mutluluğunu yaşayacak. Turnuvaya katılmak isteyenler (02326000444) No'lu telefonu aramaları veya danışmaya başvurmaları gerekiyor. MaviBahçe Açık Sahne'de seçilen İzmir'in üç yeni yetenekli grubu, program kapsamında sahne alacak. Festival sahnesine 16 Eylül günü saat 18.30'da çıkacak gruplar, izleyicilere keyifli saatler yaşatacak. Satranç sevenler, 22-23 Eylül tarihlerinde MaviBahçe Ödüllü Satrantç Turnuvası'nda kozlarını paylaşacak. Turnuvaya katılmak isteyen satranç tutkunlarının 19 Eylül'e kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Program kapsamında düzenlenecek Ebru ve Çocuk Atölyeleri, Olgunlaşma Enstitüsü etkinleri festivale renk katacak.