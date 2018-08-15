Menderes’te belediye görevlileri İmar Barışı için sokaklarda

31 Ekim tarihine kadar sürecek İmar Barışı için Menderes Belediyesi tarafından kurulan Barış Masası uygulaması kapsamında, ilçedeki mahalleler de vatandaş buluşmaları gerçekleştirilerek, yönetmelikle ilgili vatandaşlara bilgi aktarılıyor. Vatandaşların konuyla ilgili akıllarındaki sorular tek tek cevaplanırken, uygulamadan yararlanmaları için gerekli başvuru evrakları hakkında da bilgi verilip, belediyede açılmış olan İmar Barışı uygulamasına davet ediliyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Yönetmeliğin çıktığı günden itibaren belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Barış Masası uygulamamıza vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Sadece ilçemizden değil başka ilçeler hatta illerden bile belediyemize gelerek uygulamadan yararlanıyorlar. Şu ana kadar 7 bin vatandaşımız belediyemizden gerek konuyla ilgili bilgi alarak, gerek kayıt yaptırarak uygulamamızdan yararlandı. 31 Ekime kadar tüm vatandaşlarımızı uygulamadan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

Vatandaşlara yönetmeliği anlatmak için mahalle buluşmaları düzenlediklerini kaydeden Başkan Soylu, "Barış Masası’nda görevli arkadaşlarımız akşamları da mahallelerimizi dolaşarak vatandaşlarımızla bir araya gelerek yönetmelikle ilgili bilgilendirmede bulunuyor. Böylece vatandaşlarımızın aklındaki sorular cevap bulurken, uygulamadan yararlanmaları için belediyeye de davet ediliyorlar" diye konuştu.